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  4. Эксперт: «Аталанта будет готова продать Коваленко уже летом»
Италия
11 декабря 2023, 10:54 |
690
0

Эксперт: «Аталанта будет готова продать Коваленко уже летом»

Юрий Шевченко рассказал о ситуации Виктора в Италии

11 декабря 2023, 10:54 |
690
0
Эксперт: «Аталанта будет готова продать Коваленко уже летом»
Getty Images/Global Images Ukraine

Юрий Шевченко, эксперт по итальянскому футболу, рассказал о ситуации украинского полузащитника «Эмполи» Виктора Коваленко.

– Контракт Виктора длится только этот сезон. Когда можно ждать предложения о пролонгации от «Эмполи» и лучший ли это вариант?

– Коваленко в аренде, «Эмполи» имеет право выкупа. Думаю, решать будут в конце сезона, когда станет понятно, остается ли клуб в Серии А. Ведь Серия Б – это немного другая финансовая ситуация. Уверен, что «Аталанта» готова продать Коваленко летом следующего года, поскольку его контракт действует до 2025 года. Отпускать его свободным агентом не вариант, поэтому надо что-то заработать. Остаться в «Эмполи» – лучший вариант? Разве в том случае, если Виктор получит стабильное место в старте. В противном случае – надо искать команду, где он будет играть постоянно.

В этом сезоне Серии А на счету Виктора Коваленко 6 матчей (126 игровых минут), в которых он отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

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Источник Украинский футбол
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