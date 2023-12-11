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Испания
11 декабря 2023, 10:40 |
2038
1

ВИДЕО. Как Жирона праздновала историческую победу над Барсой

Команда продолжает лидировать в Ла Лиге

11 декабря 2023, 10:40 |
2038
1
ВИДЕО. Как Жирона праздновала историческую победу над Барсой
Getty Images/Global Images Ukraine

«Жирона« в матче чемпионата Испании обыграла «Барселону» со счетом 4:2. Это первая в истории победа команды над этим соперником, а игроки в раздевалке устроили по этому поводу небольшой праздник.

Первый гол в матче организовали Виктор Цыганков и Артем Довбик.

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Барселона Жирона Виктор Цыганков Артем Довбик чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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