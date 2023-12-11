ВИДЕО. Как Жирона праздновала историческую победу над Барсой

«Жирона« в матче чемпионата Испании обыграла «Барселону» со счетом 4:2. Это первая в истории победа команды над этим соперником, а игроки в раздевалке устроили по этому поводу небольшой праздник.

Первый гол в матче организовали Виктор Цыганков и Артем Довбик.