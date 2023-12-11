Испания11 декабря 2023, 10:40 |
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ВИДЕО. Как Жирона праздновала историческую победу над Барсой
Команда продолжает лидировать в Ла Лиге
11 декабря 2023, 10:40 |
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«Жирона« в матче чемпионата Испании обыграла «Барселону» со счетом 4:2. Это первая в истории победа команды над этим соперником, а игроки в раздевалке устроили по этому поводу небольшой праздник.
Первый гол в матче организовали Виктор Цыганков и Артем Довбик.
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