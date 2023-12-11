ФОТО. Жены игроков сборной Англии хотят снять целый замок на Евро-2024

Не успела сборная Англии забронировать за собой участие в финальной части Евро-2024, а избранницы футболистов уже вовсю заняты поиском места, где проведут время турнира в Германии.

Как сообщает издание The Sun, пассии игроков наняли личного планировщика путешествий и рассматривают возможность снять целый замок. В частности, девушки, среди которых избранницы Кирана Триппьера, Джордана Пикфорда, Гарри Магуайра, Кайла Уокера и Люка Шоу, выбирают между пятизвездочным курортом Schlosshotel в Кронберге (на фото), где номера стоят до 1750 фунтов стерлингов за ночь, и Schloss Auel Boutique Hotel в Ломаре.

«Они очень хотят пуститься во все тяжкие после ограничений, которые им довелось пережить в Катаре», – приводит таблоид слова инсайдера.

Отметим, что первый матч сборная Англии проведет на турнире 16 июня в Гельзенкирхене против Сербии. Далее 20-го числа «трех львов» ожидает встреча с Данией во Франкфурте и 25-го – со Словенией в Кельне.