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  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Середина таблицы АПЛ – это реальность Челси»
Англия
11 декабря 2023, 09:45 |
600
0

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Середина таблицы АПЛ – это реальность Челси»

Тренер не против усилить состав в январе

11 декабря 2023, 09:45 |
600
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Середина таблицы АПЛ – это реальность Челси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

После поражения от Эвертона со счетом 0:2 наставник Челси Маурисио Почеттино заговорил о том, что клубу, вероятно, зимой придется выходить на трансферный рынок.

«Середина таблица – это нынешняя реальность Челси. Мы хотим быть выше, но для этого нужно приложить еще больше усилий. Половина сезона завершается, следует все проанализировать. Если что-то не удается, что нужно работать на трансферном рынке».

«Проанализируем этот вопрос с директорами клуба. Не говорю, что буду просить больше игроков, но нам определенно чего-то не хватает», — сказал Почеттино.

Команда в АПЛ занимает 12-е место, выиграв 5 матчей при 7 поражениях и 4 ничейных результатах.

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Челси Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Английская Премьер-лига
Источник Sky Sports
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