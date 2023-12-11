Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Середина таблицы АПЛ – это реальность Челси»

После поражения от Эвертона со счетом 0:2 наставник Челси Маурисио Почеттино заговорил о том, что клубу, вероятно, зимой придется выходить на трансферный рынок.

«Середина таблица – это нынешняя реальность Челси. Мы хотим быть выше, но для этого нужно приложить еще больше усилий. Половина сезона завершается, следует все проанализировать. Если что-то не удается, что нужно работать на трансферном рынке».

«Проанализируем этот вопрос с директорами клуба. Не говорю, что буду просить больше игроков, но нам определенно чего-то не хватает», — сказал Почеттино.

Команда в АПЛ занимает 12-е место, выиграв 5 матчей при 7 поражениях и 4 ничейных результатах.