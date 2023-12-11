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Испания
11 декабря 2023, 10:33 | Обновлено 11 декабря 2023, 10:39
246
3

ФОТО. Всемирно известный паблик изобразил Довбика королем Каталонии

Украинский нападающий «Жироны» покоряет Ла Лигу

11 декабря 2023, 10:33 | Обновлено 11 декабря 2023, 10:39
246
3
ФОТО. Всемирно известный паблик изобразил Довбика королем Каталонии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

10 декабря 2023 года состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между каталонскими «Барселоной» и «Жироной». Игра закончилась со счетом 2:4 в пользу гостей.

Первый гол во встрече забил украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик. Этот мяч стал для него уже 8 в 15 турах чемпионата Испании. Также на счету форварда 4 голевые передачи.

После матча всемирно известный паблик brfootball (Bleacher Report Football, 14.7 миллионов подписчиков) в сети Instagram опубликовал карикатуру, на которой Артем Довбик изображен как король Каталонии.

ФОТО. Всемирно известный паблик изобразил Довбика королем Каталонии

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Источник Bleacher Report
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Комментарии 3
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Remark
Якби ця новина була про Мурзіка, то була би головною. А так, якийсь Довбик і всього лиш король якоїсь Іспанії))) Це ж не деякі коментарі з соцмереж про Мурзіка)))
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D.Lanskoy
Тільки королем Каталонії ("New Kings of Catalonia"). Бо Жирона -- це каталонська команда, вони ніби забрали цю корону у Барси. Поправте, будь ласка.
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