10 декабря 2023 года состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между каталонскими «Барселоной» и «Жироной». Игра закончилась со счетом 2:4 в пользу гостей.

Первый гол во встрече забил украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик. Этот мяч стал для него уже 8 в 15 турах чемпионата Испании. Также на счету форварда 4 голевые передачи.

После матча всемирно известный паблик brfootball (Bleacher Report Football, 14.7 миллионов подписчиков) в сети Instagram опубликовал карикатуру, на которой Артем Довбик изображен как король Каталонии.

ФОТО. Всемирно известный паблик изобразил Довбика королем Каталонии