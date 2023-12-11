ФОТО. Всемирно известный паблик изобразил Довбика королем Каталонии
Украинский нападающий «Жироны» покоряет Ла Лигу
10 декабря 2023 года состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между каталонскими «Барселоной» и «Жироной». Игра закончилась со счетом 2:4 в пользу гостей.
Первый гол во встрече забил украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик. Этот мяч стал для него уже 8 в 15 турах чемпионата Испании. Также на счету форварда 4 голевые передачи.
После матча всемирно известный паблик brfootball (Bleacher Report Football, 14.7 миллионов подписчиков) в сети Instagram опубликовал карикатуру, на которой Артем Довбик изображен как король Каталонии.
ФОТО. Всемирно известный паблик изобразил Довбика королем Каталонии
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