Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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WTA
11 декабря 2023, 09:41 | Обновлено 11 декабря 2023, 09:42
765
0

Свёнтек – о поддержке Украины и почему больше не одевает желто-синюю ленту

В последнее время в адрес полячки было направлено много критики

11 декабря 2023, 09:41 | Обновлено 11 декабря 2023, 09:42
765
0
Свёнтек – о поддержке Украины и почему больше не одевает желто-синюю ленту
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек неоднократно выражала свою поддержку воюющей Украине, критически высказывалась в адрес WTA из-за недостаточного внимания, которое организация уделяет вопросам, связанным с военным вторжением в нашу страну, а также длительное время выходила на свои матчи с желто-синей ленточкой, прикрепленной к кепке.

Но на последних турнирах ленточка пропала с ее амуниции, и полячке пришлось объясниться за свое решение.

«Я думаю, что эта ленточка очень помогла в начале, когда я хотела показать, что я остаюсь последовательной, когда речь заходит о том, чтобы помнить об украинцах и о том, что там происходит, потому что общественная память, в конце концов, очень короткая.

Но в последнее время появилось много негатива и много комментариев, которые просто осуждали меня. Люди даже говорили, что я не полячка. Я думаю, что это стало вызывать больше негативных эмоций, чем положительных реакций, и мы решили, что ленточка больше не является хорошей идеей.

Однако мы по-прежнему намерены поддерживать Украину, и я считаю, что это самое важное. Кроме того, благодаря тому, что уже произошло – ношению ленточки и благотворительному матчу, который мы провели в Кракове – я надеюсь, что вдохновила поляков на помощь. Впрочем, откровенно говоря, в призывах не было нужды, потому что как нация мы действительно были едины и сделали очень много», – поделилась лучшая теннисистка мира в интервью польскому Super Express.

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Источник Super Express
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