Миколенко – в списке самых недооцененных игроков сезона АПЛ
Украинец проводит хороший сезон
Известный ресурс Sky Sports составил сборную самых недооцененных игроков нынешнего сезона АПЛ. В список попал украинский левый защитник «Эвертона» Виталий Миколенко.
Сборная недооцененных игроков сезона АПЛ: Лено (Фулхэм) - Томиясу (Арсенал), Андерсен (Кристал Пэлас), Менги (Лутон), Миколенко (Эвертон) - Макгинн (Астон Вилла), Галлахер (Челси) - Соучек (Вест Хэм) - Мбуэмо (Брентфорд), Хван Хи Чхан (Вулверхэмптон) - Соланке (Борнмут).
Миколенко в нынешнем сезоне провел 15 матчей и забил два гола.
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