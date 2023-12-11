Три победы за 8 дней. Тренер Эвертона отметил Миколенко и всю команду

«Эвертон» за восемь дней выиграл три матча АПЛ, в которых не пропустил ни одного гола. Команда, которая недавно получила 10-очковый штраф, уже выбралась из зоны вылета.

Тренер Шон Дайч не может нарадоваться на своих игроков.

«Все наши ребята провели невероятный отрезок. Я могу бесконечно говорить о своих футболистах. Много приятных вещей. Миколенко продолжает развиваться и прогрессировать, Пикфорд – просто топ-вратарь, Тарковски и Брейтвейт здорово сыгрались в обороне, классно играл и играет Дюкуре».

«Много позитива. И мне приятно, что мы находим разные способы победить», — сказал Дайч.

В воскресенье команда обыграла «Челси», а Виталия Миколенко признали лучшим игроком матча.