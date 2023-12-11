«Играют, а не разыгрывают мяч». Хави расхвалил Жирону после поражения

Наставник «Барселоны» Хави считает, что его команда была достаточно активной у ворот «Жироны», однако это не помогло победить. Команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика выиграла 4:2.

«Жирона» – лидер чемпионата, но игра была равной. У нас 31 удар, и наша победа тоже была бы справедливой. Но у соперника отличный проект, хорошая команда. Играли мы неплохо, но результат плохой и сократить отставание не вышло».

«Жирона» показывает отличный футбол. Они действуют смело, они играют, а не просто разыгрывают мяч. Приятно смотреть на их футбол», – сказал Хави.

Команда лидирует в Ла Лиге с 41 пунктом.