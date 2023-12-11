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Украина. Премьер лига
11 декабря 2023, 03:15 |
81
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Оболонь

Поединок состоится 11 декабря в 15:00 по Киеву

11 декабря 2023, 03:15 |
81
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Оболонь
ФК Динамо Киев

11 декабря состоится матч 17-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Оболонь».

Поединок пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на Youtube-канале Football Hub и на телеканале 2+2.

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Динамо Киев Оболонь Киев Динамо - Оболонь где смотреть Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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