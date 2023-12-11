11 декабря состоится матч 17-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Оболонь».

Поединок пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на Youtube-канале Football Hub и на телеканале 2+2.