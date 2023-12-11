Украина. Премьер лига11 декабря 2023, 03:15 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Оболонь
Поединок состоится 11 декабря в 15:00 по Киеву
11 декабря 2023, 03:15 |
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11 декабря состоится матч 17-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Оболонь».
Поединок пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Время начала встречи – 15:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на Youtube-канале Football Hub и на телеканале 2+2.
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