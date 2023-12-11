Другие новости11 декабря 2023, 01:26 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 декабря
Важные события во всех видах спорта
11 декабря 2023, 01:26 |
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В понедельник, 11 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
14:00 Металлист 1925 – Александрия
15:00 Динамо Киев – Оболонь
19:30 Эмполи – Лечче
22:00 Райо Вальекано – Сельта
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