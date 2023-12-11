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11 декабря 2023, 01:26 |
22
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 декабря

Важные события во всех видах спорта

11 декабря 2023, 01:26 |
22
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 11 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:00 Металлист 1925 – Александрия

Favbet 3.41 – 3.10 – 2.30

15:00 Динамо Киев – Оболонь

Favbet 1.29 – 5.80 – 9.70

19:30 Эмполи – Лечче

Favbet 2.62 – 3.29 – 3.03

22:00 Райо Вальекано – Сельта

Favbet 2.58 – 3.39 – 3.00

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Источник Sport.ua
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