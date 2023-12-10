Испания10 декабря 2023, 20:51 | Обновлено 10 декабря 2023, 20:52
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Украинцы в основе. Цыганков и Довбик выйдут на матч с Барселоной
Топ-матч тура чемпионата Испании
10 декабря 2023, 20:51 | Обновлено 10 декабря 2023, 20:52
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В 22:00 начнется матч чемпионата Испании между Барселоной и Жироной. В составе гостей в основе выйдут хавбек Виктор Цыганков и форвард Артем Довбик.
Цыганков в сезоне забил три гола и сделал две результативные передачи, а у Довбика 7 точных ударов и 5 ассистов.
Жирона в Ла Лига занимает 2-е место с 38 очками, у Барселоны 34 очка и четвертая позиция в таблице.
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