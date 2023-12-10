Украинцы в основе. Цыганков и Довбик выйдут на матч с Барселоной

В 22:00 начнется матч чемпионата Испании между Барселоной и Жироной. В составе гостей в основе выйдут хавбек Виктор Цыганков и форвард Артем Довбик.

Цыганков в сезоне забил три гола и сделал две результативные передачи, а у Довбика 7 точных ударов и 5 ассистов.

Жирона в Ла Лига занимает 2-е место с 38 очками, у Барселоны 34 очка и четвертая позиция в таблице.