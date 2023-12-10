«Я разочарован игрой». Тренер Челси просит трансферы в январе
Почеттино надеется на усиление состава
«Челси» в матче АПЛ проиграл «Эвертону» 0:2, а наставник Маурисио Почеттино жалуется на слабую реализацию и рассчитывает усилить команду в январе.
«Футбол – это забитые мяча, а мы перед воротами соперника недостаточно концентрируемся на голах. Я очень, очень разочарован. Мы не получили один пункт, который заслужили. Думаю, мы играли лучше».
«Это проблема. Нужно это обсудить и улучшить состав на трансферном рынке», — сказал Почеттино.
Команда в АПЛ занимает 12-е место.
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Ну Броя это резервист, который долго лечился. С него и спросу нет.
А больше и нет форварда.
Вот такая блестящая трансферная кампания.