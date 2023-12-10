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  4. «Я разочарован игрой». Тренер Челси просит трансферы в январе
Англия
10 декабря 2023, 19:10 |
1899
5

«Я разочарован игрой». Тренер Челси просит трансферы в январе

Почеттино надеется на усиление состава

10 декабря 2023, 19:10 |
1899
5
«Я разочарован игрой». Тренер Челси просит трансферы в январе
Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» в матче АПЛ проиграл «Эвертону» 0:2, а наставник Маурисио Почеттино жалуется на слабую реализацию и рассчитывает усилить команду в январе.

«Футбол – это забитые мяча, а мы перед воротами соперника недостаточно концентрируемся на голах. Я очень, очень разочарован. Мы не получили один пункт, который заслужили. Думаю, мы играли лучше».

«Это проблема. Нужно это обсудить и улучшить состав на трансферном рынке», — сказал Почеттино.

Команда в АПЛ занимает 12-е место.

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Челси Маурисио Почеттино Английская Премьер-лига трансферы АПЛ Михаил Мудрик
Источник BBC
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Комментарии 5
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roman75zpr
В Челси Вернидуба надо! Он умеет работать с тем "материалом", который есть и показывать результат, а не ныть, что надо ещё кого-то накупить
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+1
Gargantua
Джексон это какой то позор. 
Производит впечатление просто слабого форварда, который случайно попал на уроень АПЛ.
Ну Броя это резервист, который долго лечился. С него и спросу нет.
А больше и нет форварда. 
Вот такая блестящая трансферная кампания.
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+1
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ROBOCOP
Мудрика в Шахтёр,Судакова в Челси?))
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0
Milan1990
Нужно ещё миллиард на трансферы))))) или Анчелотти...
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0
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