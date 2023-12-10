«Я разочарован игрой». Тренер Челси просит трансферы в январе

«Челси» в матче АПЛ проиграл «Эвертону» 0:2, а наставник Маурисио Почеттино жалуется на слабую реализацию и рассчитывает усилить команду в январе.

«Футбол – это забитые мяча, а мы перед воротами соперника недостаточно концентрируемся на голах. Я очень, очень разочарован. Мы не получили один пункт, который заслужили. Думаю, мы играли лучше».

«Это проблема. Нужно это обсудить и улучшить состав на трансферном рынке», — сказал Почеттино.

Команда в АПЛ занимает 12-е место.