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Колос К
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Украина. Премьер лига
10 декабря 2023, 17:36 |
433
1

Роман ГРИГОРЧУК: «Намного легче жить и работать дальше после побед»

Главный тренер «Черноморца» – о победе над «Колосом»

10 декабря 2023, 17:36 |
433
1
Роман ГРИГОРЧУК: «Намного легче жить и работать дальше после побед»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук поделился впечатлениями от победы над «Колосом» (1:0).

«Намного легче жить и работать дальше после побед. Очень важно, что мы выиграли и порадовали наших болельщиков. Нам очень обидно, когда мы дома не выигрываем. Сегодня мы в целом играли достаточно солидно и выиграли. Я надеюсь, что наши болельщик довольны. Я и игроки довольны. Для нас было принципиально преодолеть непростую ситуацию и сыграть на своем уровне. Не скажу, что мы сегодня провели блестящую игру. Однако мы ее вели, контролировали. Конечно, хотелось бы больше остроты, но в целом, здесь почти все положительно.

На поле есть движение, когда люди выполняют контратакующую работу на высоких скоростях. При нашем стиле игры, движение – это коротенькие рывочки, резкая рваная работа. Здесь надо еще много работать над этим. Это такая обязательная компонента – контролировать вообще мяч. Сегодня уровень был добротный, но нам следует еще добавлять в этом», – сказал Григорчук.

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