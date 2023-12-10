Вероника Подрез – Алана Смит. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации на турнире в Лиможе
10 декабря украинская теннисистка Вероника Подрез (№513 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Лиможе (Франция).
В квалификации украинка сыграет против Аланы Смит из США (№444 WTA). Время начала поединка – 17:20 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
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