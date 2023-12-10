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WTA
10 декабря 2023, 17:25 | Обновлено 10 декабря 2023, 17:28
735
1

Вероника Подрез – Алана Смит. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации на турнире в Лиможе

10 декабря 2023, 17:25 | Обновлено 10 декабря 2023, 17:28
735
1
Вероника Подрез – Алана Смит. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Вероника Подрез

10 декабря украинская теннисистка Вероника Подрез (№513 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Лиможе (Франция).

В квалификации украинка сыграет против Аланы Смит из США (№444 WTA). Время начала поединка – 17:20 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

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Вероника Подрез WTA Лимож смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
молодчинка, Ніка, таки вийшла в основу, вітання!!!
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