Вероника Подрез – Алана Смит. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 декабря украинская теннисистка Вероника Подрез (№513 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Лиможе (Франция).

В квалификации украинка сыграет против Аланы Смит из США (№444 WTA). Время начала поединка – 17:20 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

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