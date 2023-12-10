Капитан Астон Виллы: «Запретил команде говорить о титуле АПЛ»

Хавбек Джон Макгинн точным ударом принес «Астон Вилле» победу над «Арсеналом», что сохранило бирмингемской команде место среди лидеров чемпионата Англии.

«Я запретил игрокам говорить о титуле, забанил это слово на букву «Т». Мы среди лидеров после 16 тура, а впереди еще очень много матчей. Уважаем тех, кто уже много лет находится в группе лидеров».

«Астон Вилла» здесь новичок, и еще нужно посмотреть, сможем ли мы поддерживать такой уровень всю дистанцию», — сказал Макгинн.

Команда Унаи Эмери выиграла 15 кряду домашних матчей чемпионата.