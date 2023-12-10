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  4. Источник: Барселона с нетерпением ждет игрока Жироны
Испания
10 декабря 2023, 16:01 |
1468
0

Источник: Барселона с нетерпением ждет игрока Жироны

Хави потрясен игрой Эрика Гарсии на правах аренды

10 декабря 2023, 16:01 |
1468
0
Источник: Барселона с нетерпением ждет игрока Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Гарсия

Каталонская «Барселона» ожидает возвращения из аренды центрального защитника «Жироны» Эрика Гарсии, сообщает испанское издание Fichajes.

Источник отмечает, что еще летом никто в клубе не верил в перспективы 22-летнего футболиста, но зарах Хави впечатлен его игрой за «Жирону». В «Барселоне» считают, что Эрик сможет помочь команде уже в следующем сезоне.

В этой кампании Эрик Гарсия провел 12 матчей (924 игровые минуты) в чемпионате Испании, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

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Источник Fichajes.net
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