Миколенко и Мудрик – в основе. Стартовые составы на матч Эвертон – Челси

Сегодня, 10 декабря, «Эвертон» на стадионе «Гудисон Парк» в матче 16-го тура Английской Премьер-лиги примет «Челси». Начало матча – в 16:00. Пока команды занимают 17-е и 10-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко начнет матч в основе. Так же с первых минут на поле выйдет нападающий «Челси» Михаил Мудрик.

Стали известны стартовые составы команд Шона Дайча и Маурисио Почеттино на матч:

«Эвертон»: Пикфорд, Янг, Тарковски, Брантвейт, Миколенко, Гуйе, Гарнер, Дукуре, Харрисон, МакНил, Кальверт-Льюин.

«Челси»: Санчес, Джеймс, Дисаси, Бадиашиль, Кукурелья, Кайседо, Энцо, Галлахер, Палмер, Мудрик, Броя