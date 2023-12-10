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Англия
10 декабря 2023, 15:04 | Обновлено 10 декабря 2023, 15:08
826
0

Миколенко и Мудрик – в основе. Стартовые составы на матч Эвертон – Челси

Матч 16-го тура АПЛ начнется в 16:00

10 декабря 2023, 15:04 | Обновлено 10 декабря 2023, 15:08
826
0
Миколенко и Мудрик – в основе. Стартовые составы на матч Эвертон – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Сегодня, 10 декабря, «Эвертон» на стадионе «Гудисон Парк» в матче 16-го тура Английской Премьер-лиги примет «Челси». Начало матча – в 16:00. Пока команды занимают 17-е и 10-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко начнет матч в основе. Так же с первых минут на поле выйдет нападающий «Челси» Михаил Мудрик.

Стали известны стартовые составы команд Шона Дайча и Маурисио Почеттино на матч:

«Эвертон»: Пикфорд, Янг, Тарковски, Брантвейт, Миколенко, Гуйе, Гарнер, Дукуре, Харрисон, МакНил, Кальверт-Льюин.

«Челси»: Санчес, Джеймс, Дисаси, Бадиашиль, Кукурелья, Кайседо, Энцо, Галлахер, Палмер, Мудрик, Броя

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Эвертон - Челси стартовые составы Виталий Миколенко Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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