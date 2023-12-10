Миколенко и Мудрик – в основе. Стартовые составы на матч Эвертон – Челси
Матч 16-го тура АПЛ начнется в 16:00
Сегодня, 10 декабря, «Эвертон» на стадионе «Гудисон Парк» в матче 16-го тура Английской Премьер-лиги примет «Челси». Начало матча – в 16:00. Пока команды занимают 17-е и 10-е места в турнирной таблице соответственно.
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко начнет матч в основе. Так же с первых минут на поле выйдет нападающий «Челси» Михаил Мудрик.
Стали известны стартовые составы команд Шона Дайча и Маурисио Почеттино на матч:
«Эвертон»: Пикфорд, Янг, Тарковски, Брантвейт, Миколенко, Гуйе, Гарнер, Дукуре, Харрисон, МакНил, Кальверт-Льюин.
«Челси»: Санчес, Джеймс, Дисаси, Бадиашиль, Кукурелья, Кайседо, Энцо, Галлахер, Палмер, Мудрик, Броя
Your Toffees for #EVECHE! 🔵 pic.twitter.com/0EH6BnMaiN— Everton (@Everton) December 10, 2023
Your Chelsea. 📋@ParimatchUK | #CFC | #EveChe pic.twitter.com/PTQtTdESw0— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 10, 2023
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