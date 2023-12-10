Денис БОЙКО: «Чувствую себя прекрасно. В Полесье все супер»

Вратарь «Полесья» Денис Бойко рассказал о том, что за короткий промежуток времени после ухода из «Динамо» стал своим в составе житомирской команды.

«Очень ценю то, что нахожусь в команде «Полесье». У нас тут все супер. Я благодарен всем без исключения, кто причастен к клубу. Для меня «Полесье» – это семья, которая многое мне дала за этот короткий промежуток».

«Приехал сюда доигрывать? Я чувствую себя прекрасно. Если буду чувствовать, что мне уже тяжело или я что-то не могу... Я максимально амбициозный, буду продолжать, потому что на свой возраст себя не чувствую».

«И отдельно хочу сказать спасибо ВСУ, всем парням и девушкам, которые нас защищают и дают возможность играть в футбол. У нас ребята общаются и с фан-группами, которые сейчас на фронте, и с другими военными», – сказал Бойко.

Команда завершила первую часть сезона на третьем месте.