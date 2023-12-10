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  4. Денис БОЙКО: «Чувствую себя прекрасно. В Полесье все супер»
Украина. Премьер лига
10 декабря 2023, 14:45 |
308
1

Денис БОЙКО: «Чувствую себя прекрасно. В Полесье все супер»

Опытный вратарь стал одним из лидеров команды

10 декабря 2023, 14:45 |
308
1
Денис БОЙКО: «Чувствую себя прекрасно. В Полесье все супер»
ФК Полесье. Денис Бойко

Вратарь «Полесья» Денис Бойко рассказал о том, что за короткий промежуток времени после ухода из «Динамо» стал своим в составе житомирской команды.

«Очень ценю то, что нахожусь в команде «Полесье». У нас тут все супер. Я благодарен всем без исключения, кто причастен к клубу. Для меня «Полесье» – это семья, которая многое мне дала за этот короткий промежуток».

«Приехал сюда доигрывать? Я чувствую себя прекрасно. Если буду чувствовать, что мне уже тяжело или я что-то не могу... Я максимально амбициозный, буду продолжать, потому что на свой возраст себя не чувствую».

«И отдельно хочу сказать спасибо ВСУ, всем парням и девушкам, которые нас защищают и дают возможность играть в футбол. У нас ребята общаются и с фан-группами, которые сейчас на фронте, и с другими военными», – сказал Бойко.

Команда завершила первую часть сезона на третьем месте.

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Денис Бойко Полесье Житомир Украинская Премьер-лига российско-украинская война
Источник Профутбол Digital
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