Максим ЗАДЕРАКА: «Далее Кривбассу будет только труднее»

Полузащитник «Кривбасса» Максим Задерака прокомментировал ничью в матче 17-го тура УПЛ против луганской «Зари» (2:2).

– Макс, как прокомментируешь поединок?

– Тяжелая игра против хорошего соперника, который имеет в составе сильных исполнителей. Победить сегодня могли как мы, так и они. Думаю, ничья закономерна. К сожалению, имеем, что имеем сейчас. Где-то нам не повезло, ведь при счете 2:1 были хорошие возможности, чтобы забить еще и закрепить преимущество у Дибанго и Кожушко. Это футбол. Да, команда расстроена. Будем двигаться дальше.

– «Кривбасс» стал зимним чемпионом УПЛ. Теперь уже заглядываешь в таблицу?

– Нет, понимаю, что дальше будет намного сложнее. Вы же знаете, что один матч может решить в турнирном плане очень много. Возможно, этот матч немножко нас встряхнет. И дальше уже не допустим подобных ошибок.

– С каким настроением «Кривбасс» уходит на зимнюю паузу?

– Как вы уже сказали, мы на промежуточном первом месте. Поэтому уходим в отпуск на позитиве. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые все 17 туров нас поддерживали и гнали вперед.

– После матча состоялась очередная акция в поддержку наших фанатов, которые защищают Украину на фронте, а также акция чествования наших погибших Героев. Насколько это важно сейчас?

– Это такой очень тяжелый момент. Наши Герои очень много для нас делают. Хочется поблагодарить наших Героев, которые защищают Украину. Благодаря вам мы можем жить в Независимой Украине.

Благодаря ничьей «Кривбасс» возглавил турнирную таблицу УПЛ. В активе криворожской команды 34 очка в 17 поединках чемпионата Украины.