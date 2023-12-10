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Украина. Премьер лига
10 декабря 2023, 14:23 |
1221
0

Бывший игрок Карпат был арестован в Сербии. У него нашли пистолет и пули

Симон Вукчевич имеет серьезные проблемы

10 декабря 2023, 14:23 |
1221
0
Бывший игрок Карпат был арестован в Сербии. У него нашли пистолет и пули
Nova. Симон Вукчевич

Бывшего игрока львовских «Карпат» Симона Вукчевича арестовали при попытке пересечения границы между Сербией и Черногорией, сообщает сербское издание Kurir.

В его автомобиле был найден пистолет и 126 пуль. По подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного законом об оружии, Вукчевича поместили под стражу на срок до 30 дней.

37-летний черногорец закончил профессиональную карьеру еще весной 2018 года. В «Карпатах» Симон провел совсем незначительную часть своей карьеры, находясь в клубе в течение 5 месяцев. За это время он успел сыграть лишь 2 матча за львовскую команду.

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Симон Вукчевич Карпаты Львов тюрьма арест оружие
Источник Kurir
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