Бывший игрок Карпат был арестован в Сербии. У него нашли пистолет и пули

Бывшего игрока львовских «Карпат» Симона Вукчевича арестовали при попытке пересечения границы между Сербией и Черногорией, сообщает сербское издание Kurir.

В его автомобиле был найден пистолет и 126 пуль. По подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного законом об оружии, Вукчевича поместили под стражу на срок до 30 дней.

37-летний черногорец закончил профессиональную карьеру еще весной 2018 года. В «Карпатах» Симон провел совсем незначительную часть своей карьеры, находясь в клубе в течение 5 месяцев. За это время он успел сыграть лишь 2 матча за львовскую команду.