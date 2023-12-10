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Украина. Премьер лига
10 декабря 2023, 14:31 |
727
0

Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Минай не может столько платить Бандуре и Немчанинову»

Главный тренер «Миная» рассказал, почему клуб простился с опытными лидерами

10 декабря 2023, 14:31 |
727
0
Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Минай не может столько платить Бандуре и Немчанинову»
ФК Минай. Александр Бандура

Главный тренер «Миная» Желько Любенович рассказал, почему закарпатский клуб попрощался с опытными лидерами: Александром Бандурой и Дмитрием Немчаниновым.

– Александр Бандура и Дмитрий Немчанинов не вписывались в ваши планы?

– Бандуру и Немчанинова я хотел оставить, но вот как раз в вопросе относительно этих ребят не все зависело от меня. Их не устраивали финансовые условия в «Минае». Вот и все. Жаль, что не удержали Бандуру и Немчанинова.

– То есть, в «Минае» есть проблемы финансового характера?

– Нет. Просто бюджет «Миная» довольно скромный. Не может клуб платить Бандуре и Немчанинову столько, сколько они хотят. Я ребят понимаю. Претензий не имею. Ничего страшного не произошло. Значит, будем искать новых футболистов, которые смогут их достойно заменить. Однако, что важно, никаких задержек с выплатами у «Миная» нет. Все четко и ясно. У кого сколько в контракте прописано, тот столько и получает. И это еще один плюс, скажем так, что мы можем и должны остаться в УПЛ. Инфраструктура есть, финансирование есть, заинтересованность руководства тоже.

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Желько Любенович Минай Александр Бандура Дмитрий Немчанинов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу зарплаты
Источник Украинский футбол
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