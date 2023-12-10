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WTA
10 декабря 2023, 13:17 | Обновлено 10 декабря 2023, 13:25
194
0

Подрез ждет дебют в квалификации турнира WTA 125

Украинка в Лиможе поборется за место в основной сетке

10 декабря 2023, 13:17 | Обновлено 10 декабря 2023, 13:25
194
0
Подрез ждет дебют в квалификации турнира WTA 125
ITF. Вероника Подрез

Украинская теннисистка Вероника Подрез впервые в своей профессиональной карьере сыграет в квалификации турнира WTA 125.

Во французском Лиможе 16-летней украинке в первом круге отбора будет противостоять четвертая сеянная квалификации Алана Смит из США.

Напомним, Вероника Подрез, которая в мировом рейтинге занимает 513 место, в нынешнем сезоне выиграла два титула на турнирах ITF (W15 и W25).

Как известно, действующей победительницей турнира в Лиможе является украинка Ангелина Калинина. Но она защищать титул не приехала.

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Вероника Подрез WTA Лимож
Источник Большой теннис Украины
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