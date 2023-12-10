Подрез ждет дебют в квалификации турнира WTA 125
Украинка в Лиможе поборется за место в основной сетке
Украинская теннисистка Вероника Подрез впервые в своей профессиональной карьере сыграет в квалификации турнира WTA 125.
Во французском Лиможе 16-летней украинке в первом круге отбора будет противостоять четвертая сеянная квалификации Алана Смит из США.
Напомним, Вероника Подрез, которая в мировом рейтинге занимает 513 место, в нынешнем сезоне выиграла два титула на турнирах ITF (W15 и W25).
Как известно, действующей победительницей турнира в Лиможе является украинка Ангелина Калинина. Но она защищать титул не приехала.
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