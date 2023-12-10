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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если Ман Сити не выиграет АПЛ, это будет провал»
Англия
10 декабря 2023, 13:31 |
921
8

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если Ман Сити не выиграет АПЛ, это будет провал»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал нынешнюю чемпионскую гонку

10 декабря 2023, 13:31 |
921
8
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если Ман Сити не выиграет АПЛ, это будет провал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гваридола прокомментировал нынешнюю чемпионскую гонку в Английской Премьер-лиге:

«Единственная команда, для которой будет провалом не выиграть титул чемпионов Англии, это «Манчестер Сити». Остальные? Для них это большой успех. В конце концов... «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» – они не выигрывают все трофеи. «Нормой являются победы «Сити»... Сложно оправдывать такие ожидания в течение стольких лет».

Сейчас «Манчестер Сити» занимает 4-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 30 очков в 15 матчах чемпионата.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 8
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December 32
Гвардиола поменял имя или гражданство?
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0
Ostrov Khortitsa
опять ноет. из зода в год одно и тоже
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0
Alex196
Столько игроков купил челси и все впустую .Мансити продал канселу мареза зинчннко гюндогана палмера жезуса стерлинга это люди которые были основными .А челси на миллиарды скупают никому не нужное вроде мудриков и ни одного трофея 
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0
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Иван Качура
Треба більше нафтовалюти на підсилення захисту 😏
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0
norma_zap
Прям таки  провал? Чи не забагато вони про себе уявляють? Можливо МС зараз і найсильніший в Англії але не на цілий порядок найсильніший.
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-1
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