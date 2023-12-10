Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если Ман Сити не выиграет АПЛ, это будет провал»
Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал нынешнюю чемпионскую гонку
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гваридола прокомментировал нынешнюю чемпионскую гонку в Английской Премьер-лиге:
«Единственная команда, для которой будет провалом не выиграть титул чемпионов Англии, это «Манчестер Сити». Остальные? Для них это большой успех. В конце концов... «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» – они не выигрывают все трофеи. «Нормой являются победы «Сити»... Сложно оправдывать такие ожидания в течение стольких лет».
Сейчас «Манчестер Сити» занимает 4-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 30 очков в 15 матчах чемпионата.
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