Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если Ман Сити не выиграет АПЛ, это будет провал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гваридола прокомментировал нынешнюю чемпионскую гонку в Английской Премьер-лиге:

«Единственная команда, для которой будет провалом не выиграть титул чемпионов Англии, это «Манчестер Сити». Остальные? Для них это большой успех. В конце концов... «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» – они не выигрывают все трофеи. «Нормой являются победы «Сити»... Сложно оправдывать такие ожидания в течение стольких лет».

Сейчас «Манчестер Сити» занимает 4-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 30 очков в 15 матчах чемпионата.