Винницкая Нива хочет пригласить 4-5 новичков

Как стало известно Sport.ua, второлиговая «Нива» будет находиться в отпуске до 26 января 2024 года.

Все этапы подготовки к весенней части сезона пройдут в Виннице на новой клубной спортбазе.

По информации нашего источника пока что «Ниву» покинул лишь вратарь Богдан Шухман.

Главный тренер Юрий Ярошенко эксклюзивно для Sport.ua сообщил, что во второй части сезона «Нива» усилится 4-5 новобранцами, прежде всего, подоляне заинтересованы в приглашении быстроногих крайних полузащитников.

Пока что винницкая «Нива» занимает восьмое место во Второй лиге, набрав 23 очка. Перед командой поставлена задача финишировать в первой шестерке.