Украина. Премьер лига10 декабря 2023, 11:54 | Обновлено 10 декабря 2023, 12:07
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Ворскла – Рух. Стали известны стартовые составы
Матч 17-го тура УПЛ начнется в 13:00
10 декабря 2023, 11:54 | Обновлено 10 декабря 2023, 12:07
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Сегодня, 10 декабря «Ворскла» в матче 17-го тура УПЛ в Полтаве на стадионе имени Бутовского примет львовский «Рух». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 7-е и 6-е места в турнирной таблице.
Стали известны стартовые составы команд Виктора Скрипника и Виталия Пономарева на матч:
«Ворскла»: Исенко, Пердута, Павлюк, Крупский, Якубу, Кане, Челядин, Скляр, Юрченко, Степанюк, Фелипе.
«Рух»: Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Пастух, Сапуга, Рунич, Карабин, Пидгурский, Квасница.
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