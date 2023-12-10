Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Рух. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
10 декабря 2023, 11:54 | Обновлено 10 декабря 2023, 12:07
100
0

Ворскла – Рух. Стали известны стартовые составы

Матч 17-го тура УПЛ начнется в 13:00

10 декабря 2023, 11:54 | Обновлено 10 декабря 2023, 12:07
100
0
Ворскла – Рух. Стали известны стартовые составы
Стадион имени Бутовского

Сегодня, 10 декабря «Ворскла» в матче 17-го тура УПЛ в Полтаве на стадионе имени Бутовского примет львовский «Рух». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 7-е и 6-е места в турнирной таблице.

Стали известны стартовые составы команд Виктора Скрипника и Виталия Пономарева на матч:

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Павлюк, Крупский, Якубу, Кане, Челядин, Скляр, Юрченко, Степанюк, Фелипе.

«Рух»: Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Пастух, Сапуга, Рунич, Карабин, Пидгурский, Квасница.

По теме:
Динамо Киев – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлист 1925 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Сербский народ действительно сочувствует украинцам»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Рух Львов Ворскла - Рух стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинец – чемпион MLS. Коламбус Крю переиграл Лос-Анджелес в финале
Футбол | 10 декабря 2023, 04:30 0
Украинец – чемпион MLS. Коламбус Крю переиграл Лос-Анджелес в финале
Украинец – чемпион MLS. Коламбус Крю переиграл Лос-Анджелес в финале

Евгений Чеберко появился на поле в конце матча

Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса
Футбол | 09 декабря 2023, 20:39 5
Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса
Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса

Украинец помог мадридской команде набрать очки

Антуан Гризманн. Краткое пособие о том, как войти дважды в одну реку
Футбол | 10.12.2023, 09:00
Антуан Гризманн. Краткое пособие о том, как войти дважды в одну реку
Антуан Гризманн. Краткое пособие о том, как войти дважды в одну реку
У 18-кратной победительницы турниров «Большого шлема» рецидив рака
Теннис | 09.12.2023, 14:17
У 18-кратной победительницы турниров «Большого шлема» рецидив рака
У 18-кратной победительницы турниров «Большого шлема» рецидив рака
Лунин собирается покинуть Реал зимой. Названы все заинтересованные клубы
Футбол | 09.12.2023, 14:45
Лунин собирается покинуть Реал зимой. Названы все заинтересованные клубы
Лунин собирается покинуть Реал зимой. Названы все заинтересованные клубы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шевченко определился со своим первым заместителем в УАФ
Шевченко определился со своим первым заместителем в УАФ
08.12.2023, 16:22 50
Футбол
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
09.12.2023, 18:17 4
Футбол
Сборная Украины уже стала вторым фаворитом группы Е на Евро-2024
Сборная Украины уже стала вторым фаворитом группы Е на Евро-2024
08.12.2023, 18:32 1
Футбол
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
09.12.2023, 11:43
Футбол
ВИДЕО. Анчелотти задумается? Лунин спас Реал от поражения в конце матча
ВИДЕО. Анчелотти задумается? Лунин спас Реал от поражения в конце матча
09.12.2023, 19:35 4
Футбол
В 7-й раз в сезоне! Жирона вновь победила с камбэком
В 7-й раз в сезоне! Жирона вновь победила с камбэком
08.12.2023, 08:10 4
Футбол
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
08.12.2023, 18:29 84
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем