Ворскла – Рух. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 10 декабря «Ворскла» в матче 17-го тура УПЛ в Полтаве на стадионе имени Бутовского примет львовский «Рух». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 7-е и 6-е места в турнирной таблице.

Стали известны стартовые составы команд Виктора Скрипника и Виталия Пономарева на матч:

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Павлюк, Крупский, Якубу, Кане, Челядин, Скляр, Юрченко, Степанюк, Фелипе.

«Рух»: Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Пастух, Сапуга, Рунич, Карабин, Пидгурский, Квасница.