В понедельник, 11 декабря, состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Оболонь». Игра пройдет в Киеве на стадионе им. В.Лобановского.

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Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

После 15 сыгранных матчей в чемпионате Украины по футболу «пивовары» имеют в своем активе 14 очков, а «Динамо» отыграло 13 поединков и имеет 25 зачетных баллов.

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на Youtube-канале Football Hub и на телеканале 2+2.

Динамо Киев – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ