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Динамо Киев
11.12.2023 15:00 - : -
Оболонь
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Украина. Премьер лига
10 декабря 2023, 11:42 |
309
0

Динамо Киев – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 декабря в 15:00 поединок 17-го тура Украинской Премьер-Лиги

10 декабря 2023, 11:42 |
309
0
Динамо Киев – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо.

В понедельник, 11 декабря, состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Оболонь». Игра пройдет в Киеве на стадионе им. В.Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

После 15 сыгранных матчей в чемпионате Украины по футболу «пивовары» имеют в своем активе 14 очков, а «Динамо» отыграло 13 поединков и имеет 25 зачетных баллов.

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на Youtube-канале Football Hub и на телеканале 2+2.

Динамо Киев – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Динамо Киев Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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