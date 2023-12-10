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Чемпионат Украины
Металлист 1925
11.12.2023 14:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 декабря 2023, 11:39 | Обновлено 10 декабря 2023, 11:42
61
0

Металлист 1925 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 декабря в 13:00 поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги

10 декабря 2023, 11:39 | Обновлено 10 декабря 2023, 11:42
61
0
Металлист 1925 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Александрия.

В понедельник, 11 декабря, состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся харьковский «Металлист 1925» и «Александрия». Игра пройдет на стадионе «Левый Берег».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 13:00 по киевскому времени.

После 15 сыгранных матчей в чемпионате Украины по футболу «Александрия» имеет в своем активе 13 очков, а «Металлист 1925» отыграл 16 поединков и имеет 15 зачетных баллов.

Видеотрансляцию матча УПЛ можно просмотреть на ОТТ платформе MEGOGO.

Металлист 1925 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

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Александрия Александрия - Металлист 1925 Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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