В понедельник, 11 декабря, состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся харьковский «Металлист 1925» и «Александрия». Игра пройдет на стадионе «Левый Берег».



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Начало поединка запланировано в 13:00 по киевскому времени.

После 15 сыгранных матчей в чемпионате Украины по футболу «Александрия» имеет в своем активе 13 очков, а «Металлист 1925» отыграл 16 поединков и имеет 15 зачетных баллов.

Видеотрансляцию матча УПЛ можно просмотреть на ОТТ платформе MEGOGO.

Металлист 1925 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ