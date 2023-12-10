Металлист 1925 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 декабря в 13:00 поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги
В понедельник, 11 декабря, состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся харьковский «Металлист 1925» и «Александрия». Игра пройдет на стадионе «Левый Берег».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 13:00 по киевскому времени.
После 15 сыгранных матчей в чемпионате Украины по футболу «Александрия» имеет в своем активе 13 очков, а «Металлист 1925» отыграл 16 поединков и имеет 15 зачетных баллов.
Видеотрансляцию матча УПЛ можно просмотреть на ОТТ платформе MEGOGO.
Металлист 1925 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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