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  4. Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Сербский народ действительно сочувствует украинцам»
Украина. Премьер лига
10 декабря 2023, 11:21 |
268
1

Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Сербский народ действительно сочувствует украинцам»

Главный тренер «Миная» рассказал, почему не испугался приехать в Украину

10 декабря 2023, 11:21 |
268
1
Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Сербский народ действительно сочувствует украинцам»
ФК Минай. Желько Любенович

Главный тренер «Миная» Желько Любенович рассказал, почему не испугался приехать работать в Украину.

– Давайте переключимся на другую тему. Как Вас все же заманил в Украину президент «Миная» Валерий Пересоляк?

– Три последних года я жил в Сербии и за все это время так и не смог найти себя на Родине. То есть, не имел нормального предложения. Нет, я не сидел без работы, но клубы, где я работал, не соответствуют уровню моих амбиций. Поэтому, как только появилась возможность поработать в клубе украинской Премьер-лиги, я согласился сразу. Тем более, Украина для меня не чужая страна, как вторая родина. Не один год здесь играл.

То, что сейчас в Украине война, – это большое горе для вашего народа и я это хорошо понимаю. Я – серб и знаю, как это: моя страна также пережила ужасную войну. У нас также забрали часть наших исторических земель. Поверьте, сербский народ действительно сочувствует украинцам.

– На Закарпатье относительно тихо, если сравнивать с остальными областями. Как по мне, это дополнительный плюс. Нет психологического давления из-за постоянного визга сирен.

– За первые 10-11 дней, которые я жил в Ужгороде, не слышал ни одной сирены. И только за трое суток до приезда киевского «Динамо» началось. Каждый день в промежутке с 12 по 13 часов были постоянные тревоги. Но, да, в Ужгороде все хорошо. Спокойно и есть все условия для комфортной работы.

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Желько Любенович Минай российско-украинская война чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Украинский футбол
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vruthiy-112
Желько дуже порядна людина,  бажаю удачі та везіння разом з Минаєм.!!!
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