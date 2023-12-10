Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ВЕРНИДУБ: «Не хотел бы комментировать действия арбитра»
Украина. Премьер лига
10 декабря 2023, 11:08 |
644
3

Виталий ВЕРНИДУБ: «Не хотел бы комментировать действия арбитра»

Тренер «Кривбасса» прокомментировал результат матча с «Зарей»

10 декабря 2023, 11:08 |
644
3
Виталий ВЕРНИДУБ: «Не хотел бы комментировать действия арбитра»
ФК Кривбасс. Виталий Вернидуб

Тренер «Кривбасса» Виталий Вернидуб прокомментировал результат матча 17-го тура УПЛ против луганской «Зари» (2:2).

– Игра оставила неоднозначные впечатления. Мы выигрывали 2:0, но упустили победу. Ничья с горьким привкусом. Мы сосредоточены на достижении наших целей. Главное сейчас хорошо отдохнуть и зимой как следует подготовиться ко второй половине сезона.

– В первом тайме при счете 1:0 арбитр назначил пенальти. Затем отменил свое решение после консультации с коллегами на VAR. Что думаете по этому поводу?

– Не хотел бы комментировать действия арбитра, потому что он принимает решение. Да, конечно, где-то ошибается, где-то принимает правильные решения. В этой игре это не самое главное. У нас были некоторые проблемы сегодня, нам не удалось их исправить.

– Согласны, что «Кривбасс» сегодня потерял два очка, ведь моментов хватало?

– Есть такое. Но это еще с какой стороны посмотреть на этот матч. Ведь концовка была за «Зарей», можно так сказать. Надо было игру «закрывать», ведь моменты были, да. Надо работать дальше, чтобы реализовывать свои шансы, чтобы не терять очки. Самое главное сейчас для нас – ментально подготовиться, ведь когда ведешь борьбу за высокие места, это очень большая психологическая нагрузка.

– Вы играли в «Заре», другие некоторые наши футболисты также. И Юрий Николаевич провел там немало лет в качестве главного тренера. Какая-то принципиальность для вас этого противостояния еще имеет место быть?

– Еще есть. Ведь по большому счету это родная для меня команда. Я много отдал «Заре». Переживаю за них, когда играют на евроарене. Желаю им успеха. Действительно, сильный соперник, есть классные футболисты в составе. Уверен, что «Заря» исправит ту ситуацию, которая у них сейчас сложилась.

– Если коротко подводить итоги первой половины сезона, то «Кривбассу» сколько бы поставили по 10-балльной шкале?

– Не хотел бы оценивать, ведь для этого есть главный тренер. Если вас интересует мое мнение, то мы показали себя хорошо. «Кривбасс» идет шаг за шагом, но впереди у нас еще много работы.

Благодаря добытому очку «Кривбасс» возглавил турнирную таблицу УПЛ. В активе криворожской команды 34 очка в 17 матчах чемпионата.

По теме:
Ворскла – Рух. Стали известны стартовые составы
Динамо Киев – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлист 1925 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Кривбасс - Заря Виталий Вернидуб
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса
Футбол | 09 декабря 2023, 20:39 5
Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса
Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса

Украинец помог мадридской команде набрать очки

Где они сейчас? 10 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в 90-х
Футбол | 10 декабря 2023, 10:00 9
Где они сейчас? 10 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в 90-х
Где они сейчас? 10 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в 90-х

Лонгрид-ностальгия от Алексея Сливченко…

Третий лучший в матче. Названа оценка Лунина за суперсейвы против Бетиса
Футбол | 09.12.2023, 20:05
Третий лучший в матче. Названа оценка Лунина за суперсейвы против Бетиса
Третий лучший в матче. Названа оценка Лунина за суперсейвы против Бетиса
Точка в саге? ПСЖ и Реал согласовали будущее Мбаппе
Футбол | 10.12.2023, 10:33
Точка в саге? ПСЖ и Реал согласовали будущее Мбаппе
Точка в саге? ПСЖ и Реал согласовали будущее Мбаппе
Шахтер выходит на рынок Саудовской Аравии: ждем трансферов и спаррингов
Футбол | 10.12.2023, 11:07
Шахтер выходит на рынок Саудовской Аравии: ждем трансферов и спаррингов
Шахтер выходит на рынок Саудовской Аравии: ждем трансферов и спаррингов
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Лига конференций без динамо
Судья нормально отсудил ,а вот в матче с дырявыми опзжшниками удаление придумал судья на симуляции Ваната ,вот там нужно было подымать  скандал ,а не Юра язык в одно места засовывать и молчать 
Ответить
0
vruthiy-112
Які там дії арбітра,  чому в перерві мертвого Кожушка не замінили, не витягує він два тайми.!!!
Ответить
0
Barsa
Судья прав ,пенальти не было
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
09.12.2023, 18:17 4
Футбол
ВИДЕО. Хоккеист из Канады отправил россиянина-провокатора в нокдаун на льду
ВИДЕО. Хоккеист из Канады отправил россиянина-провокатора в нокдаун на льду
09.12.2023, 10:53 8
Хоккей
У 18-кратной победительницы турниров «Большого шлема» рецидив рака
У 18-кратной победительницы турниров «Большого шлема» рецидив рака
09.12.2023, 14:17
Теннис
Шевченко определился со своим первым заместителем в УАФ
Шевченко определился со своим первым заместителем в УАФ
08.12.2023, 16:22 50
Футбол
Сборная Украины уже стала вторым фаворитом группы Е на Евро-2024
Сборная Украины уже стала вторым фаворитом группы Е на Евро-2024
08.12.2023, 18:32 1
Футбол
Хохфильцен. Тарьей Бё выиграл спринт, украинцы без очков
Хохфильцен. Тарьей Бё выиграл спринт, украинцы без очков
08.12.2023, 13:54 8
Биатлон
Легендарный Холифилд назвал свое самое несправедливое поражение
Легендарный Холифилд назвал свое самое несправедливое поражение
08.12.2023, 15:10 3
Бокс
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
08.12.2023, 18:29 84
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем