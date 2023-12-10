Валенсия хочет подписать правого вингера Жироны

«Валенсия» хочет арендовать правого нападающего каталонской «Жироны» Кристиана Порту, сообщает испанское издание Fichajes.

Из-за появления в клубе Виктора Цыганкова 31-летний футболист потерял статус игрока основного состава. В переходе лично заинтересован главный тренер «летучих мышей» Рубен Бараха, но президент клуба Питер Лим не уверен в том, что это хорошая идея.

Интересно, что Кристиан Порту был в системе «Валенсии» с 2007 по 2010 годы и успел сыграть 2 матча за взрослую команду.

В этом сезоне на счету испанца 16 матчей (459 игровых минут), в которых он отметился 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Напомним, 10 декабря в 22:00 «Жирона» проведет невероятно важный поединок против «Барселоны».