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Испания
10 декабря 2023, 10:42 | Обновлено 10 декабря 2023, 11:33
714
0

Валенсия хочет подписать правого вингера Жироны

Кристиан Порту может покинуть каталонский клуб

10 декабря 2023, 10:42 | Обновлено 10 декабря 2023, 11:33
714
0
Валенсия хочет подписать правого вингера Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Порту

«Валенсия» хочет арендовать правого нападающего каталонской «Жироны» Кристиана Порту, сообщает испанское издание Fichajes.

Из-за появления в клубе Виктора Цыганкова 31-летний футболист потерял статус игрока основного состава. В переходе лично заинтересован главный тренер «летучих мышей» Рубен Бараха, но президент клуба Питер Лим не уверен в том, что это хорошая идея.

Интересно, что Кристиан Порту был в системе «Валенсии» с 2007 по 2010 годы и успел сыграть 2 матча за взрослую команду.

В этом сезоне на счету испанца 16 матчей (459 игровых минут), в которых он отметился 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Напомним, 10 декабря в 22:00 «Жирона» проведет невероятно важный поединок против «Барселоны».

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Жирона Валенсия трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Fichajes.net
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