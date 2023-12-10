Источник: английский топ-клуб интересуется Ильей Забарным

Лондонский «Тоттенхэм» продолжает следить за украинским защитником «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает британское издание The Mirror.

21-летний футболист входит в список потенциальных целей «шпор» на зимнее трансферное окно. Вместе с ним в шорт-листе находятся еще 5 центрбеков: Джорджо Скальвини, Морато, Ллойд Келли, Тосин Адарабиойо и Марк Гуэхи.

В этом сезоне Английской Премьер-лиги Илья Забарный сыграл 16 матчей, но не сумел отличиться хотя бы одним результативным действием. Однако украинец до сих пор является одним из немногих игроков, которые до сих пор не пропустили ни одной игровой минуты в сезоне чемпионата.

Ранее «Борнмут» с Забарным одержал историческую победу над «МЮ».