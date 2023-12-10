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Англия
10 декабря 2023, 10:26 | Обновлено 10 декабря 2023, 11:35
4107
17

Источник: английский топ-клуб интересуется Ильей Забарным

Защитник «Борнмута» может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

10 декабря 2023, 10:26 | Обновлено 10 декабря 2023, 11:35
4107
17
Источник: английский топ-клуб интересуется Ильей Забарным
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Лондонский «Тоттенхэм» продолжает следить за украинским защитником «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает британское издание The Mirror.

21-летний футболист входит в список потенциальных целей «шпор» на зимнее трансферное окно. Вместе с ним в шорт-листе находятся еще 5 центрбеков: Джорджо Скальвини, Морато, Ллойд Келли, Тосин Адарабиойо и Марк Гуэхи.

В этом сезоне Английской Премьер-лиги Илья Забарный сыграл 16 матчей, но не сумел отличиться хотя бы одним результативным действием. Однако украинец до сих пор является одним из немногих игроков, которые до сих пор не пропустили ни одной игровой минуты в сезоне чемпионата.

Ранее «Борнмут» с Забарным одержал историческую победу над «МЮ».

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Илья Забарный Борнмут Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ Джорджо Скальвини
Источник The Mirror
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Комментарии 17
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fifa2020
Тепер його ціна 50 млн євро! Скоро в нас може бути топ збірна: Реал, Челсі, Арсенал, Барселона (Циганков), Ювентус (Судаков) і наприклад МЮ (Забарний). Миколенко тоже думаю скоро зможе піти на підвищення рівня Челсі.
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+3
ALF🎈
Його почали помічати і придивлятися топові клуби і це добре. Тоттенгем, якщо підпишуть Іллюху, то буде верігуд для нього. Молодець прогресує.
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+1
Remark
Так він топ-гравець, тому такі клуби і цікавляться!
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+1
pol-55
В кінці сезону побачимо чи Тотем ще в топі,т.я.останні роки він був зверху дякуючи Г.Кейну,спочатку сезону ніби підлаштувався без нього,а тепер покотився, як низько *будем наблюдать*.
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+1
KIEWADIM
После Хачериди лучший украинский защитник всех времен и народов
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+1
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Умник
Они ж им давно интересовались
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+1
umnuy2
в свои 21 наиграл уже огромное количество игр на высоком уровне
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0
TarasTaras94
Забарний тільки перейшов у команду, а вона у свою чергу тільки почала знаходити свою гру. + його купляли за солідні гроші, а одже Тоттенхем має викласти вже зараз, самий мінімум лямів 40-50 бо навряд Борнмут погодиться на менші гроші. Коротше думаю, що вишні будуть поступово набивати ціну на Забарного та розвивати проект з Іраолою. Типу сенсу їм спішити, якщо влітку для Іллі потенційне Євро де він ще може вирости у ціні
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0
Burevestnik
Тоттенгем із 1991 (!!!) року не здобув жодного трофею.  Можливо Тоттенгему потрібен Ілля,
але чи потрібен Іллі такий клуб?   
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0
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Golhrenshtanga
Топы хоть изредка чемпионами становятся,а какой из Тотнэма топ
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0
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Игорь Хомиченко
Если это правда,нужно уходить,всяко лучше играть в Европе чем барахтаться 14-18 место плюс из Тоттенхэма легче куда то свалить ещё более крутой клуб
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-2
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