Тренер Миная: «Мы хотели сыграть с Динамо, а у них желания не было»

Главный тренер «Миная» Желько Любенович прокомментировал скандальную историю с переносом матча против киевского «Динамо».

– На днях президент киевского «Динамо» Игорь Суркис фактически обвинил «Минай» в плохой организации, из-за которой и не удалось доиграть матч 16-го тура между Вашей командой и динамовцами.

– Мы хотели играть. Зато у динамовцев, сложилось такое впечатление, как-то совсем не было желания играть, как только появился вариант с отменой поединка. Они куда-то очень спешили.

– Если можно, конкретнее.

– Только завершилась тревога, не прошло и пяти минут, мои игроки уже разминались. Мы ходили в раздевалку к «Динамо», просили их вернуться на поле, но тщетно. Сказали – нет, до свидания!

– Сейчас я Вам процитирую Игоря Суркиса, чтобы разговор был более предметным: «Мы потратили большие средства, двое суток там были. Нет освещения – это смешно. Мы играем в УПЛ, хотим играть в Европе, а нет освещения. Поэтому, если они хотят, то пусть приедут к нам, мы все подготовим и будем играть в Киеве», – конец цитаты.

– Честно? Я в шоке. При чем здесь «Минай»? Это же форс-мажор! Клуб со своей стороны сделал все. Работники несколько дней готовили поле. Ночами не спали. Буквально. Это было непросто, потому что два дня был дождь в Ужгороде, потом пошел снег. Почему мы должны ехать играть в Киев? Не понимаю. Мы предложили играть на следующий день, но киевляне ответили категорическим нет. И вот что нам было делать?

Я не понимаю позиции Игоря Суркиса. Что значит – «Мы туда больше не поедем?» Разве руководство «Миная» или игроки виноваты в том, что была воздушная тревога? Или клуб со своей стороны не сделал все необходимое для проведения поединка? Повторюсь – мы сделали все. А то, что на «Минай Арене» отсутствует освещение, все в Премьер-лиге прекрасно знают. Стадион прошел аттестацию.