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  4. Тренер Миная: «Мы хотели сыграть с Динамо, а у них желания не было»
Украина. Премьер лига
10 декабря 2023, 10:15 |
438
5

Тренер Миная: «Мы хотели сыграть с Динамо, а у них желания не было»

Желько Любенович прокомментировал скандальную историю с переносом матча

10 декабря 2023, 10:15 |
438
5
Тренер Миная: «Мы хотели сыграть с Динамо, а у них желания не было»
ФК Минай. Желько Любенович

Главный тренер «Миная» Желько Любенович прокомментировал скандальную историю с переносом матча против киевского «Динамо».

– На днях президент киевского «Динамо» Игорь Суркис фактически обвинил «Минай» в плохой организации, из-за которой и не удалось доиграть матч 16-го тура между Вашей командой и динамовцами.

– Мы хотели играть. Зато у динамовцев, сложилось такое впечатление, как-то совсем не было желания играть, как только появился вариант с отменой поединка. Они куда-то очень спешили.

– Если можно, конкретнее.

– Только завершилась тревога, не прошло и пяти минут, мои игроки уже разминались. Мы ходили в раздевалку к «Динамо», просили их вернуться на поле, но тщетно. Сказали – нет, до свидания!

– Сейчас я Вам процитирую Игоря Суркиса, чтобы разговор был более предметным: «Мы потратили большие средства, двое суток там были. Нет освещения – это смешно. Мы играем в УПЛ, хотим играть в Европе, а нет освещения. Поэтому, если они хотят, то пусть приедут к нам, мы все подготовим и будем играть в Киеве», – конец цитаты.

– Честно? Я в шоке. При чем здесь «Минай»? Это же форс-мажор! Клуб со своей стороны сделал все. Работники несколько дней готовили поле. Ночами не спали. Буквально. Это было непросто, потому что два дня был дождь в Ужгороде, потом пошел снег. Почему мы должны ехать играть в Киев? Не понимаю. Мы предложили играть на следующий день, но киевляне ответили категорическим нет. И вот что нам было делать?

Я не понимаю позиции Игоря Суркиса. Что значит – «Мы туда больше не поедем?» Разве руководство «Миная» или игроки виноваты в том, что была воздушная тревога? Или клуб со своей стороны не сделал все необходимое для проведения поединка? Повторюсь – мы сделали все. А то, что на «Минай Арене» отсутствует освещение, все в Премьер-лиге прекрасно знают. Стадион прошел аттестацию.

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Желько Любенович Минай Динамо Киев Игорь Суркис чемпионат Украины по футболу техническое поражение Украинская Премьер-лига Минай - Динамо
Источник Украинский футбол
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Комментарии 6
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Gargantua
действительно, при чем тут Минай к тому, что на стадионе Миная нет освещения?
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+1
Swed
Надо было приготовить бограч, бануш, накрыть стол, и они бы остались до утра. 
 Помнится Динамо в Мариуполь не приехало и это плохо для города закончилось. 
  Теперь они "больше" в Минай не хотят... 
  Будут готовиться открыть таки стадион Ингульца зимой, как и обещали.
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-1
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APL
Тут більше питань не до представників клубів, а до УАФ, яка допустила дану арену до змагань. Тренер Миная теж трохи лукавить, як можна догравати матч коли на дворі вже буде темніти, або грати на наступний день, коли він добре знає що в ДК попереду матч посеред тижня 
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-1
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Pavel_i_CO
Матч міг розпочатися, в найкращому випадку в 14-45, це якби розминка була короткою. Другий тайм цей клоун в темряві грати збирався?)
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-2
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