Чемпионат Нидерландов. Четвертая победа подряд Аякса

Состоялись три поединка чемпионата Нидерландов по футболу. Среди других стоит отметить победу «Аякса». Клуб провалил старт сезона, но, похоже, дела поправляются, поскольку победа стала для команды четвертой подряд в чемпионате.

Чемпионат Нидерландов. 15 тур

Аякс – Спарта – 2:1

Голы: Броббей, 8, Бергвейн, 42, пен – Негли, 55

Зволле - НЭК Неймеген - 1:3

Голы: Намли, 75 – Тавшан, 43, ван Рой, 46, Бас, 90+2

АЗ Алкмаар – Алмере Сити – 4:1

Голы: Павлидис, 7, 90+2, где Вит, 66, Вольф, 80 – Со, 50.

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