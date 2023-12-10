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Чемпионат Нидерландов
Зволле
09.12.2023 21:00 – FT 1 : 3
НЕК Неймеген
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Нидерланды
10 декабря 2023, 07:34 | Обновлено 10 декабря 2023, 07:35
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Чемпионат Нидерландов. Четвертая победа подряд Аякса

Состоялись три поединка Эредивизии

10 декабря 2023, 07:34 | Обновлено 10 декабря 2023, 07:35
292
0
Чемпионат Нидерландов. Четвертая победа подряд Аякса
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись три поединка чемпионата Нидерландов по футболу. Среди других стоит отметить победу «Аякса». Клуб провалил старт сезона, но, похоже, дела поправляются, поскольку победа стала для команды четвертой подряд в чемпионате.

Чемпионат Нидерландов. 15 тур

Аякс – Спарта – 2:1

Голы: Броббей, 8, Бергвейн, 42, пен – Негли, 55

Зволле - НЭК Неймеген - 1:3

Голы: Намли, 75 – Тавшан, 43, ван Рой, 46, Бас, 90+2

АЗ Алкмаар – Алмере Сити – 4:1

Голы: Павлидис, 7, 90+2, где Вит, 66, Вольф, 80 – Со, 50.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник Sport.ua
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