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Чемпионат Бельгии
Гент
09.12.2023 21:45 – FT 4 : 0
Моленбек
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Бельгия
10 декабря 2023, 05:35 | Обновлено 10 декабря 2023, 06:20
64
0

Чемпионат Бельгии. Победы соперников украинских клубов

Свои матчи выиграли «Гент» и «Антверпен»

10 декабря 2023, 05:35 | Обновлено 10 декабря 2023, 06:20
64
0
Чемпионат Бельгии. Победы соперников украинских клубов
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись три матча 17 тура чемпионата Бельгии. В двух из них сыграли команды, выступающие в этом сезоне с донецким «Шахтером» и луганской «Зарей» в групповых этапах еврокубков. Оба коллектива одержали победы – «Гент» одолел «Моленбек», а «Антверпен» победил «Серкль Брюгге».

В еще одном матче победителя не обнаружили «Сент-Трюйден» и «Ауд-Хеверле.

Чемпионат Бельгии. 17 тур

Серкль Брюгге – Антверпен – 1:3

Голы: Данке, 70 – Эккеленкамп, 20, Эджук, 57, Иленихена, 90+7

Сент-Трюйден – Ауд-Хеверле – 1:1

Голы: Захиролеслам, 6 – Брунес, 17

Гент – ​​​Моленбек – 4:0

Голы: Кейперс, 33, Хон, 45, Тиссудали, 88, де Сарт, 90+4, пен.

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Гент Антверпен Серкль Брюгге Сент-Трюйден РВД Моленбек Ауд-Хеверле Левен чемпионат Бельгии по футболу
Источник Sport.ua
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