Чемпионат Бельгии. Победы соперников украинских клубов
Свои матчи выиграли «Гент» и «Антверпен»
Состоялись три матча 17 тура чемпионата Бельгии. В двух из них сыграли команды, выступающие в этом сезоне с донецким «Шахтером» и луганской «Зарей» в групповых этапах еврокубков. Оба коллектива одержали победы – «Гент» одолел «Моленбек», а «Антверпен» победил «Серкль Брюгге».
В еще одном матче победителя не обнаружили «Сент-Трюйден» и «Ауд-Хеверле.
Чемпионат Бельгии. 17 тур
Серкль Брюгге – Антверпен – 1:3
Голы: Данке, 70 – Эккеленкамп, 20, Эджук, 57, Иленихена, 90+7
Сент-Трюйден – Ауд-Хеверле – 1:1
Голы: Захиролеслам, 6 – Брунес, 17
Гент – Моленбек – 4:0
Голы: Кейперс, 33, Хон, 45, Тиссудали, 88, де Сарт, 90+4, пен.
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