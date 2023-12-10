Чемпионат Бельгии. Победы соперников украинских клубов

Состоялись три матча 17 тура чемпионата Бельгии. В двух из них сыграли команды, выступающие в этом сезоне с донецким «Шахтером» и луганской «Зарей» в групповых этапах еврокубков. Оба коллектива одержали победы – «Гент» одолел «Моленбек», а «Антверпен» победил «Серкль Брюгге».

В еще одном матче победителя не обнаружили «Сент-Трюйден» и «Ауд-Хеверле.

Чемпионат Бельгии. 17 тур

Серкль Брюгге – Антверпен – 1:3

Голы: Данке, 70 – Эккеленкамп, 20, Эджук, 57, Иленихена, 90+7

Сент-Трюйден – Ауд-Хеверле – 1:1

Голы: Захиролеслам, 6 – Брунес, 17

Гент – ​​​Моленбек – 4:0

Голы: Кейперс, 33, Хон, 45, Тиссудали, 88, де Сарт, 90+4, пен.

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