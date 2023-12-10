ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 декабря

В воскресенье, 10 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00. Ворскла – Рух

2.59 – 3.50 – 2.84

15:00. Черноморец – Колос

2.64 – 3.35 – 2.86

16:00. Эвертон – Челси

3.05 – 3.70 – 2.33

18:30. Тоттенхэм – Ньюкасл

2.16 – 3.85 – 3.30

22:00. Барселона – Жирона

1.56 – 5.00 – 6.10