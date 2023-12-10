Другие новости10 декабря 2023, 04:05 | Обновлено 10 декабря 2023, 04:07
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 декабря
Важные события во всех видах спорта
10 декабря 2023, 04:05 | Обновлено 10 декабря 2023, 04:07
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В воскресенье, 10 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00. Ворскла – Рух
15:00. Черноморец – Колос
16:00. Эвертон – Челси
18:30. Тоттенхэм – Ньюкасл
22:00. Барселона – Жирона
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