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10 декабря 2023, 04:05 | Обновлено 10 декабря 2023, 04:07
17
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 декабря

Важные события во всех видах спорта

10 декабря 2023, 04:05 | Обновлено 10 декабря 2023, 04:07
17
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine. Мудрик и Миколенко

В воскресенье, 10 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00. Ворскла – Рух

Favbet 2.59 – 3.50 – 2.84

15:00. Черноморец – Колос

Favbet 2.64 – 3.35 – 2.86

16:00. Эвертон – Челси

Favbet 3.05 – 3.70 – 2.33

18:30. Тоттенхэм – Ньюкасл

Favbet 2.16 – 3.85 – 3.30

22:00. Барселона – Жирона

Favbet 1.56 – 5.00 – 6.10

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Источник Sport.ua
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