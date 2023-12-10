Интер – Удинезе – 4:0. Вернулись на первое место. Видео голов и обзор матча

В матче 15 тура итальянской Серии А встречались «Интер» и «Удинезе». Игра закончилась победой хозяев со счетом 4:0.

Голами отличились Хакан Чалханоглу, Федерико Димарко, Маркус Тюрам и Лаутаро Мартинес.

Благодаря этой победе «Интер» обошел в турнирной таблице «Ювентус» и возглавил таблицу.

Итальянская Серия А. 15 тур

Интер – Удинезе – 4:0

Голы: Чалханоглу, 37, Димарко, 42, Тюрам, 44, Мартинес, 84.

Интер: Зоммер, Дармиан, Ачерби, Бастони (Карлос Аугусто, 56), Биссек, Димарко (Куадрадо, 71), Мхитарян (Сенси, 80), Чалханоглу (Аслани, 71), Барелла, Тюрам (Арнаутович, 56).