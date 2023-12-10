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Чемпионат Италии
Интер Милан
09.12.2023 21:45 – FT 4 : 0
Удинезе
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Италия
10 декабря 2023, 01:40 | Обновлено 10 декабря 2023, 01:56
46
0

Интер – Удинезе – 4:0. Вернулись на первое место. Видео голов и обзор матча

Миланская команда разгромила соперников

10 декабря 2023, 01:40 | Обновлено 10 декабря 2023, 01:56
46
0
Интер – Удинезе – 4:0. Вернулись на первое место. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 15 тура итальянской Серии А встречались «Интер» и «Удинезе». Игра закончилась победой хозяев со счетом 4:0.

Голами отличились Хакан Чалханоглу, Федерико Димарко, Маркус Тюрам и Лаутаро Мартинес.

Благодаря этой победе «Интер» обошел в турнирной таблице «Ювентус» и возглавил таблицу.

Итальянская Серия А. 15 тур

Интер – Удинезе – 4:0

Голы: Чалханоглу, 37, Димарко, 42, Тюрам, 44, Мартинес, 84.

Интер: Зоммер, Дармиан, Ачерби, Бастони (Карлос Аугусто, 56), Биссек, Димарко (Куадрадо, 71), Мхитарян (Сенси, 80), Чалханоглу (Аслани, 71), Барелла, Тюрам (Арнаутович, 56).

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Интер Милан).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Интер Милан).
37’
ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
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Удинезе Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Хакан Чалханоглу Лаутаро Мартинес Федерико Димарко Маркус Тюрам видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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