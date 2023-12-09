Источник: чемпион Болгарии расторгнет контракт с 33-летним украинцем

Чемпион Болгарии в сезоне 2022/23 «Лудогорец» расторгнет контракт с 33-летним украинским защитником Игорем Пластуном.

Об этом сообщает болгарское издание «ТемаСпорт». По информации источника, украинцу так и не удалось заслужить доверие наставника коллектива Георги Дерменджиева, который отправил игрока во вторую команду.

Игорь Пластун уже проинформирован о решении руководства. Ему дали понять, что он может начинать искать себе новый клуб.

Пластун не попадает в заявку «Лудогорца» на матчи, последний раз за первую команду он играл 20 августа.

На счету Пластуна 6 голов и 3 голевые передачи в 166 матчах за болгарскую команду. Впервые игроком «Лудогорца» он стал летом 2016 года. В 2018-2021 годах выступал за «Гент», после чего вернулся к «орлам».