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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Барселона – Жирона
Испания
09 декабря 2023, 17:21 |
393
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Барселона – Жирона

Поединок состоится 10 декабря в 22:00 по Киеву

09 декабря 2023, 17:21 |
393
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Барселона – Жирона
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря состоится матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Олимпико» в Барселоне.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Несмотря на то, что «Жирона» и «Барселона» из одного автономного сообщества страны между собой команды сыграли всего десять матчей. Первый состоялся в 1949 году и закончился самой крупной победой «сине-гранатовых», этот поединок стал единственным в ХХ веке. В следующий раз команды сыграли только после выхода жиронцев в Ла Лигу.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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