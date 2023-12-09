10 декабря состоится матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона».

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Поединок пройдет на стадионе «Олимпико» в Барселоне.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Несмотря на то, что «Жирона» и «Барселона» из одного автономного сообщества страны между собой команды сыграли всего десять матчей. Первый состоялся в 1949 году и закончился самой крупной победой «сине-гранатовых», этот поединок стал единственным в ХХ веке. В следующий раз команды сыграли только после выхода жиронцев в Ла Лигу.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.