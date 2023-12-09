Огорчит дьяволов? Илья Забарный сыграет с первых минут против МЮ

В субботу, 9 декабря, состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

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Традиционно в стартовом составе «вишен» выйдет украинский защитник Илья Забарный. 21-летний центрбек не пропустил ни одной игры «Борнмута» в этом сезоне АПЛ, играя все матчи с первых минут.

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.