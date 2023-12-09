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  4. Огорчит дьяволов? Илья Забарный сыграет с первых минут против МЮ
Англия
09 декабря 2023, 16:05 |
231
2

Огорчит дьяволов? Илья Забарный сыграет с первых минут против МЮ

Матч начнется в 17:00

09 декабря 2023, 16:05 |
231
2
Огорчит дьяволов? Илья Забарный сыграет с первых минут против МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 9 декабря, состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

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Традиционно в стартовом составе «вишен» выйдет украинский защитник Илья Забарный. 21-летний центрбек не пропустил ни одной игры «Борнмута» в этом сезоне АПЛ, играя все матчи с первых минут.

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

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Илья Забарный стартовые составы Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Борнмут Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Борнмут
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Octopus
По идее тут без шансов для Борнмута, но МЮ может и удивить))
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+1
alex55
чим засмутить
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0
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