Кепа остался в запасе. Лунин начнет матч с Бетисом в стартовом составе

9 декабря мадридский «Реал» в матче 16-го тура испанской Ла Лиги на выезде сыграет с «Бетисом».

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин выйдет на поле с первых минут. Отметим, что в заявке на матч присутствует и его конкурент по позиции Кепа Аррисабалага.

В нынешнем сезоне Лунин провел 7 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых пропустит 4 гола и 4 раза отстоял «на ноль».

Начало матча – в 17:15 по Киеву.