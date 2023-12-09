Испания09 декабря 2023, 15:33 | Обновлено 09 декабря 2023, 15:35
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2
Кепа остался в запасе. Лунин начнет матч с Бетисом в стартовом составе
Начало матча – в 17:15 по Киеву
09 декабря 2023, 15:33 | Обновлено 09 декабря 2023, 15:35
770
2
9 декабря мадридский «Реал» в матче 16-го тура испанской Ла Лиги на выезде сыграет с «Бетисом».
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин выйдет на поле с первых минут. Отметим, что в заявке на матч присутствует и его конкурент по позиции Кепа Аррисабалага.
В нынешнем сезоне Лунин провел 7 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых пропустит 4 гола и 4 раза отстоял «на ноль».
Начало матча – в 17:15 по Киеву.
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Комментарии 2
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Может Кепа уже и сам не хочет выходить ) Сидишь себе на лавке, никаких тебе травм, а зарплата капает )
Ого, несподівано)
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