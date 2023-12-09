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  4. Кепа остался в запасе. Лунин начнет матч с Бетисом в стартовом составе
Испания
09 декабря 2023, 15:33 | Обновлено 09 декабря 2023, 15:35
770
2

Кепа остался в запасе. Лунин начнет матч с Бетисом в стартовом составе

Начало матча – в 17:15 по Киеву

09 декабря 2023, 15:33 | Обновлено 09 декабря 2023, 15:35
770
2
Кепа остался в запасе. Лунин начнет матч с Бетисом в стартовом составе
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

9 декабря мадридский «Реал» в матче 16-го тура испанской Ла Лиги на выезде сыграет с «Бетисом».

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин выйдет на поле с первых минут. Отметим, что в заявке на матч присутствует и его конкурент по позиции Кепа Аррисабалага.

В нынешнем сезоне Лунин провел 7 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых пропустит 4 гола и 4 раза отстоял «на ноль».

Начало матча – в 17:15 по Киеву.

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Бетис чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Кепа Аррисабалага стартовые составы
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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roman75zpr
Может Кепа уже и сам не хочет выходить ) Сидишь себе на лавке, никаких тебе травм, а зарплата капает )
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Serhii P.
Ого, несподівано)
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