ХАВИ: «Уровень Жироны с Савио и Цыганковым очень высокий»

Завтра, 10 декабря «Жирона» Виктора Цыганкова и Артема Довбика в центральном матче 16-го тура Ла Лиги на выезде сыграет с «Барселоной».

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча против «Жироны» и отметил тренера соперников:

«Мичел – отличный тренер, у него философия, которая очень похожая на нашу. Его команда хочет быть главным действующим лицом с мячом и очень динамичной.

Их уверенность поражает, такую работу нужно отметить Уровень «Жироны» с Савио, Цыганковым и другими игроками очень высокий».