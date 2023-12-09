Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ХАВИ: «Уровень Жироны с Савио и Цыганковым очень высокий»
Испания
09 декабря 2023, 15:18 |
1360
0

ХАВИ: «Уровень Жироны с Савио и Цыганковым очень высокий»

Тренер «Барселоны» признал силу соперника

09 декабря 2023, 15:18 |
1360
0
ХАВИ: «Уровень Жироны с Савио и Цыганковым очень высокий»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Завтра, 10 декабря «Жирона» Виктора Цыганкова и Артема Довбика в центральном матче 16-го тура Ла Лиги на выезде сыграет с «Барселоной».

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча против «Жироны» и отметил тренера соперников:

«Мичел – отличный тренер, у него философия, которая очень похожая на нашу. Его команда хочет быть главным действующим лицом с мячом и очень динамичной.

Их уверенность поражает, такую работу нужно отметить Уровень «Жироны» с Савио, Цыганковым и другими игроками очень высокий».

По теме:
Кепа остался в запасе. Лунин начнет матч с Бетисом в стартовом составе
Бетис – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Президент Жироны назвал клуб, на который должны равняться каталонцы
Хави Барселона Жирона Ла Лига Мичел (Мигель Анхель Санчес) Виктор Цыганков
Источник Mundo Deportivo
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Золотая бутса. 4 бомбардира находятся в рейтинге выше Холанда и Мбаппе
Футбол | 09 декабря 2023, 06:00 1
Золотая бутса. 4 бомбардира находятся в рейтинге выше Холанда и Мбаппе
Золотая бутса. 4 бомбардира находятся в рейтинге выше Холанда и Мбаппе

В топ-4 входят: Акор Адамс, Гарри Кейн, Амаль Пеллегрино, Серу Гирасси

Где они сейчас? 10 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в 90-х
Футбол | 09 декабря 2023, 11:00 5
Где они сейчас? 10 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в 90-х
Где они сейчас? 10 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в 90-х

Лонгрид-ностальгия от Алексея Сливченко…

Лунин собирается покинуть Реал зимой. Названы все заинтересованные клубы
Футбол | 09.12.2023, 14:45
Лунин собирается покинуть Реал зимой. Названы все заинтересованные клубы
Лунин собирается покинуть Реал зимой. Названы все заинтересованные клубы
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
Футбол | 08.12.2023, 18:29
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
Мирослав СТУПАР: «Я разное видел в футболе, но такого еще не видел»
Футбол | 08.12.2023, 20:04
Мирослав СТУПАР: «Я разное видел в футболе, но такого еще не видел»
Мирослав СТУПАР: «Я разное видел в футболе, но такого еще не видел»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины уже стала вторым фаворитом группы Е на Евро-2024
Сборная Украины уже стала вторым фаворитом группы Е на Евро-2024
08.12.2023, 18:32 1
Футбол
Роналдо в топ-3. Обнародован рейтинг предателей в мировом футболе
Роналдо в топ-3. Обнародован рейтинг предателей в мировом футболе
08.12.2023, 13:18 7
Футбол
В 7-й раз в сезоне! Жирона вновь победила с камбэком
В 7-й раз в сезоне! Жирона вновь победила с камбэком
08.12.2023, 08:10 4
Футбол
Хохфильцен. Меркушина – в топ-25 спринта на Кубке мира
Хохфильцен. Меркушина – в топ-25 спринта на Кубке мира
08.12.2023, 16:53 22
Биатлон
ВИДЕО. Шон Мерфи сделал максимальный брейк, первый в истории на Shoot Out
ВИДЕО. Шон Мерфи сделал максимальный брейк, первый в истории на Shoot Out
07.12.2023, 21:45
Снукер
Шевченко определился со своим первым заместителем в УАФ
Шевченко определился со своим первым заместителем в УАФ
08.12.2023, 16:22 50
Футбол
Испорченный подарок. Полесье и Днепр-1 сыграли вничью
Испорченный подарок. Полесье и Днепр-1 сыграли вничью
08.12.2023, 16:55 26
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде-2024
ОФИЦИАЛЬНО. МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде-2024
08.12.2023, 16:40 29
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем