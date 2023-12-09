ХАВИ: «Уровень Жироны с Савио и Цыганковым очень высокий»
Тренер «Барселоны» признал силу соперника
Завтра, 10 декабря «Жирона» Виктора Цыганкова и Артема Довбика в центральном матче 16-го тура Ла Лиги на выезде сыграет с «Барселоной».
Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча против «Жироны» и отметил тренера соперников:
«Мичел – отличный тренер, у него философия, которая очень похожая на нашу. Его команда хочет быть главным действующим лицом с мячом и очень динамичной.
Их уверенность поражает, такую работу нужно отметить Уровень «Жироны» с Савио, Цыганковым и другими игроками очень высокий».
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