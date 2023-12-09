АНЧЕЛОТТИ: «Было бы здорово однажды возглавить сборную Италии, но...»
64-летний итальянец причисляет себя, Аллегри и Моуриньо к старому поколению тренеров
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, хотел бы он в будущем возглавить сборную Италии.
«Конечно, это было бы потрясающе. Однако наша сборная находится в надежных руках. Лучано Спаллетти – топ-тренер, и он неоднократно доказывал это. Он очень умный специалист, который идет в ногу со временем», – отметил Карло в интервью итальянскому TV7.
Также 64-летний Анчелотти отметил, что он, Массимилиано Аллегри (56 лет) и Жозе Моуриньо (60 лет) являются старым поколением тренерского цеха, которое держит марку в противостоянии с новым поколением специалистов.
Напомним, что сборная Италии под руководством Спаллетти вышла в финальную часть Евро-2024, оставив позади в отборочной группе украинскую команду. Что касается Анчелотти, то его контракт с «Реалом» истекает 30 июня 2024 года, после чего специалист определится со своим будущим.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер «Барселоны» признал силу соперника
Эксарбитр ФИФА – о скандальном пенальти в матче «Шахтер» – «Верес»