АНЧЕЛОТТИ: «Было бы здорово однажды возглавить сборную Италии, но...»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, хотел бы он в будущем возглавить сборную Италии.

«Конечно, это было бы потрясающе. Однако наша сборная находится в надежных руках. Лучано Спаллетти – топ-тренер, и он неоднократно доказывал это. Он очень умный специалист, который идет в ногу со временем», – отметил Карло в интервью итальянскому TV7.

Также 64-летний Анчелотти отметил, что он, Массимилиано Аллегри (56 лет) и Жозе Моуриньо (60 лет) являются старым поколением тренерского цеха, которое держит марку в противостоянии с новым поколением специалистов.

Напомним, что сборная Италии под руководством Спаллетти вышла в финальную часть Евро-2024, оставив позади в отборочной группе украинскую команду. Что касается Анчелотти, то его контракт с «Реалом» истекает 30 июня 2024 года, после чего специалист определится со своим будущим.