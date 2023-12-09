Даяна Ястремская – Клара Бюрель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Анже
9 декабря украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Анже (Франция).
В 1/2 финала шестая сеяная украинка сыграет против второго номера посева Клары Бюрель из Франции (№60 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Паке – Букша. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Хлоэ Паке (№186 WTA) или Кристины Букши (№90 WTA).
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