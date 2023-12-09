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  4. Даяна Ястремская – Клара Бюрель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
09 декабря 2023, 14:13 |
560
1

Даяна Ястремская – Клара Бюрель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Анже

09 декабря 2023, 14:13 |
560
1
Даяна Ястремская – Клара Бюрель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

9 декабря украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Анже (Франция).

В 1/2 финала шестая сеяная украинка сыграет против второго номера посева Клары Бюрель из Франции (№60 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Паке – Букша. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Хлоэ Паке (№186 WTA) или Кристины Букши (№90 WTA).

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Даяна Ястремская смотреть онлайн WTA Анже Клара Бюрель
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
Ястремська фаворит???
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