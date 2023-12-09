У 18-кратной победительницы турниров «Большого шлема» рецидив рака
Американке Крис Эверт уже сделали операцию по удалению зараженных клеток
Победительница 18 турниров серии «Большого шлема», член Залы теннисной славы американка Крис Эверт сообщила, что у нее произошел рецидив рака.
«С тех пор, как два года назад мне впервые диагностировали рак, я очень открыто рассказывала о своем опыте. Я хочу сообщить всем вам обновленную информацию. Мой рак вернулся. Я уже никогда не хотела слышать об этом диагнозе, но мне снова повезло, что он был обнаружен на ранней стадии. На прошлой неделе мне сделали роботизированную операцию в той же области таза, что и ранее, все раковые клетки были удалены – и я вновь начинаю курс химиотерапии», – приводит слова легендарной теннисистки ESPN.
Отметим, что впервые у Эверт диагностировали рак яичников в декабре 2021-го. Его обнаружили после того, как женщина прошла профилактическую гистерэктомию из-за смерти ее сестры Жанны. В январе 2022-го Крис сообщала, что победила болезнь.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Надеемся, что ITF не пойдет на это...
Экс-боксер назвал решение судей «ограблением»