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09 декабря 2023, 14:17 |
1265
0

У 18-кратной победительницы турниров «Большого шлема» рецидив рака

Американке Крис Эверт уже сделали операцию по удалению зараженных клеток

09 декабря 2023, 14:17 |
1265
0
У 18-кратной победительницы турниров «Большого шлема» рецидив рака
Getty Images/Global Images Ukraine. Крис Эверт

Победительница 18 турниров серии «Большого шлема», член Залы теннисной славы американка Крис Эверт сообщила, что у нее произошел рецидив рака.

«С тех пор, как два года назад мне впервые диагностировали рак, я очень открыто рассказывала о своем опыте. Я хочу сообщить всем вам обновленную информацию. Мой рак вернулся. Я уже никогда не хотела слышать об этом диагнозе, но мне снова повезло, что он был обнаружен на ранней стадии. На прошлой неделе мне сделали роботизированную операцию в той же области таза, что и ранее, все раковые клетки были удалены – и я вновь начинаю курс химиотерапии», – приводит слова легендарной теннисистки ESPN.

Отметим, что впервые у Эверт диагностировали рак яичников в декабре 2021-го. Его обнаружили после того, как женщина прошла профилактическую гистерэктомию из-за смерти ее сестры Жанны. В январе 2022-го Крис сообщала, что победила болезнь.

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WTA
Источник ESPN
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