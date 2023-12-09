Сборная Черногории осталась без главного тренера

Главный тренер сборной Черногории Миодраг Радулович покинул свой пост. Об этом сообщил Футбольный союз Черногории на своем официальном сайте, поблагодарив наставника за проделанную работу.

Отмечается, что в конце 2023 года контракт со специалистом заканчивается, и стороны приняли решение не продолжать сотрудничество.

Отметим, что Радулович был назначен главным тренером сборной в январе 2021 года, специалист возглавлял национальную команду на протяжении трех лет. Под его руководством черногорцы провели 30 матчей. Правда, пробиться на крупные турниры национальная команда не смогла – в отборе на ЧМ-2022 заняла четвертое место в группе, а в квалификации на Евро-2024 стала третьей. Также сборная Черногории осталась в дивизионе В Лиги наций.