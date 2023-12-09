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  4. Джихад БИЗИМАНА: «Уровень футбола в Украине очень приличный»
Украина. Премьер лига
09 декабря 2023, 13:06 |
464
0

Джихад БИЗИМАНА: «Уровень футбола в Украине очень приличный»

Полузащитник «Кривбасса» – о подготовке к завершающему матчу года

09 декабря 2023, 13:06 |
464
0
Джихад БИЗИМАНА: «Уровень футбола в Украине очень приличный»
ФК Кривбасс. Джихад Бизимана

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Джихад Бизимана рассказал о подготовке команды к последнему официальному матчу в 2023 году против луганской «Зари» в 17-м туре УПЛ.

– Джихад, как «Кривбасс» настраивается на последний экзамен в этом году?

– Мы добросовестно работаем, чтобы подготовиться к матчу должным образом. Все готовы выложиться в субботу на все сто процентов. Понимаем, что предстоит непростой поединок.

– Насчет «Зари». Что знаешь о сопернике, как можешь его охарактеризовать?

– Честно, пока не так много знаю об этой команде. Но мы их разбираем и анализируем. Знаю, что соперник регулярно выступает в еврокубках, а значит, у них хорошая команда.

– Ты живешь в Украине уже больше четырех месяцев. Что тебе больше всего понравилось в нашей стране и отдельно в Кривом Роге?

– У вас очень приветливые доброжелательные люди. Несмотря на все трудности, которые сейчас переживает Украина из-за войны, вы молодцы. Держитесь, ведете борьбу против оккупантов и поддерживаете друг друга. В Кривом Роге все устраивает. Отличные условия для проживания, тренировок, профессионального роста.

- Болельщиков интересует, когда ты приезжаешь домой, в Руанду, что чаще всего спрашивают о «Кривбассе» и Украине?

– Очень часто спрашивают: безопасно ли в Украине и как команды играют в футбол в условиях военного положения. Также интересуются состоянием дел в Кривбассе и отмечают прогресс нашей команды.

– С каким другим европейским чемпионатом ты можешь сравнить украинскую Премьер-лигу?

– Нечасто смотрю матчи других европейских чемпионатов. Но точно могу сказать, что УПЛ – очень сильный турнир. Все команды хорошо подготовлены физически и стараются демонстрировать современный футбол. В целом уровень футбола в Украине очень приличный.

Напомним, матч «Кривбасс» – «Заря» состоится 9 декабря в Кривом Роге, начало – в 15:00.

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Джихад Бизимана Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Кривбасс - Заря чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Кривбасс
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