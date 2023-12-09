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Англия
09 декабря 2023, 12:30 | Обновлено 09 декабря 2023, 12:36
390
1

Легенда АПЛ дал неожиданный прогноз на матч команд Миколенко и Мудрика

Пол Мерсон не верит в «Челси»

09 декабря 2023, 12:30 | Обновлено 09 декабря 2023, 12:36
390
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Легенда АПЛ дал неожиданный прогноз на матч команд Миколенко и Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-футболист «Арсенала», «Астон Виллы» и сборной Англии Пол Мерсон дал прогноз на матч предстоящего тура АПЛ между «Эвертоном» и «Челси», в котором на поле могут сойтись футболисты сборной Украины Виталий Миколенко и Михаил Мудрик.

«Я буду в шоке, если «Челси» победит в этой игре. «Эвертон» создает достаточно моментов, но немногие использует. Однако я думаю, что они сделают достаточно для того, чтобы обеспечить себе комфортную победу в эти выходные. Счет? 3:1», – приводит слова Пола Мерсона Chels HQ в Twitter.

Отметим, что перед 16-м туром «Челси» располагается на десятом месте в турнирной таблице, набрав 19 очков, а у «Эвертона» 10 баллов (с учетом снятых 10 очков) и 17-я позиция.

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Пол Мерсон Английская Премьер-лига прогнозы чемпионат Англии по футболу Эвертон - Челси Эвертон Челси
Источник Twitter
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