Николай ШАПАРЕНКО: «Не могу набрать свой тонус на 100%»
Полузащитник «Динамо» – о своей нынешней форме
Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко рассказал о своем состоянии, восстановлении после травмы и игре «Динамо».
– Вы месяц не играли. У вас было еще какое-то повреждение?
– Да. Когда с «Шахтером» играли и я бил, то немного повредил мышцу, а сейчас все хорошо.
– Можете описать, как проводили этот месяц.
– Да как? Как и все игроки, проходящие реабилитацию: постоянная работа в зале и беговая работа. А потом я уже вернулся в общую группу.
– В несостоявшемся матче с «Минаем» вас не было в старте. Насколько вы тогда были готовы?
– Я в принципе был готов еще с «Рухом» играть, но поговорил с главным тренером, и мы пришли к мысли, что лучше не форсировать и уже готовиться на «Минай».
– В последнем матче, с «Металлистом 1925», у вас было много точных передач, но мне показалось, что вы еще не до конца в своей форме.
– Конечно, я еще не до конца в форме. Я не могу набрать свой тонус на 100%, потому что выхожу, а потом повреждение – и снова реабилитация. Сейчас снова выхожу, а уже чемпионат заканчивается. Конечно, я не в своем тонусе.
– Я не могу вспомнить, когда вы последний раз забивали.
– Забью скоро.
– Боснийцам? Хотел бы спросить о сборной Украины – ждем возвращения на Боснию.
– Спасибо! Я тоже жду.
– А что говорят физиотерапевты, сколько нужно времени, чтобы набрать форму?
– Это от меня зависит, как я буду работать. Не врачи, а я должен чувствовать свой организм – и все.
– Вам нравится футбол, в который играет «Динамо» с Шовковским? Что вам нравится?
– Конечно, мы не можем каждую игру играть идеально. Никто не играет каждую игру безупречно. У нас есть свои ошибки, о которых я не хочу говорить, мы будем все это решать в командном круге и двигаться дальше.
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