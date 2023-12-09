Николай ШАПАРЕНКО: «Не могу набрать свой тонус на 100%»

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко рассказал о своем состоянии, восстановлении после травмы и игре «Динамо».

– Вы месяц не играли. У вас было еще какое-то повреждение?

– Да. Когда с «Шахтером» играли и я бил, то немного повредил мышцу, а сейчас все хорошо.

– Можете описать, как проводили этот месяц.

– Да как? Как и все игроки, проходящие реабилитацию: постоянная работа в зале и беговая работа. А потом я уже вернулся в общую группу.

– В несостоявшемся матче с «Минаем» вас не было в старте. Насколько вы тогда были готовы?

– Я в принципе был готов еще с «Рухом» играть, но поговорил с главным тренером, и мы пришли к мысли, что лучше не форсировать и уже готовиться на «Минай».

– В последнем матче, с «Металлистом 1925», у вас было много точных передач, но мне показалось, что вы еще не до конца в своей форме.

– Конечно, я еще не до конца в форме. Я не могу набрать свой тонус на 100%, потому что выхожу, а потом повреждение – и снова реабилитация. Сейчас снова выхожу, а уже чемпионат заканчивается. Конечно, я не в своем тонусе.

– Я не могу вспомнить, когда вы последний раз забивали.

– Забью скоро.

– Боснийцам? Хотел бы спросить о сборной Украины – ждем возвращения на Боснию.

– Спасибо! Я тоже жду.

– А что говорят физиотерапевты, сколько нужно времени, чтобы набрать форму?

– Это от меня зависит, как я буду работать. Не врачи, а я должен чувствовать свой организм – и все.

– Вам нравится футбол, в который играет «Динамо» с Шовковским? Что вам нравится?

– Конечно, мы не можем каждую игру играть идеально. Никто не играет каждую игру безупречно. У нас есть свои ошибки, о которых я не хочу говорить, мы будем все это решать в командном круге и двигаться дальше.