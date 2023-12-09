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  4. Президент Жироны назвал клуб, на который должны равняться каталонцы
Испания
09 декабря 2023, 09:24 |
903
0

Президент Жироны назвал клуб, на который должны равняться каталонцы

Команда из Каталонии может повторить невероятный сезон «Лестера»

09 декабря 2023, 09:24 |
903
0
Президент Жироны назвал клуб, на который должны равняться каталонцы
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент футбольного клуба «Жирона» Делфи Гели ответил на вопросы журналистов о сравнении каталонского клуба с «Лестером» Клаудио Раньери, который выиграл АПЛ в сезоне 2015/16.

«Нас часто сравнивают с «Лестером». Они прошли невероятно трудный путь, и вероятно в Ла Лиге он еще труднее, поскольку здесь на чемпионство претендуют сразу три клуба со звездным подбором футболистов и большим трансферным бюджетом.

На «Лестер» мы можем смотреть как на иллюзию или как на пример. Мы должны наслаждаться игрой нашей команды. Мы играем хорошо и впоследствии увидим, боремся ли мы за титул», – рассказал Гели.

«Жирона» после 15 матчей Ла Лиги занимает второе место с 38 очками, уступая «Реалу» только по дополнительным показателям.

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Жирона Ла Лига Лестер чемпионат Испании по футболу
Источник Diari de Girona
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